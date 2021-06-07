أنقرة (زمان التركية) – تأهل عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى نهائيات جائزة أفضل عمدة في العالم لعام 2021.

تنظم جائزة العمدة العالمية مؤسسة City Mayors.

ونجح يافاش في الوصول إلى التصفيات النهائية، بسبب المشاريع التي نفذها خلال فترة الوباء، وممارساته الإدارية الشفافة وعمله بمفهوم الخدمة المتساوية للجميع.

وفي بيان المؤسسة، تم التأكيد على أن خدمات يافاش خلال فترة الوباء كانت موضع إعجاب ونسخ من قبل البلديات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وأصبح يافاش، الذي كان مرشحا لجائزة الشفافية من قبل منظمة الشفافية الدولية ومؤسسة التنمية البشرية، العمدة الوحيد في تركيا وواحدًا من أربعة في آسيا تم إدراجهم في قائمة مرشحي “العمدة العالمي”، حيث يوجد بالقائمة 32 عمدة بلدية من 21 دولة.

وينتمي عمدة العاصمة أنقرة منصور يافاش إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتشير استطلاعات الرأي إلى كونه من ضمن الشخصيات التي بإمكانها منافسة الرئيس رجب أردوغان على الرئاسة في تركيا.