عمان (زمان التركية)ــ فوائد خل التفاح عديدة ومتنوعة، ومن أهم وأبرز هذه الفوائد وأكثرها شيوعًا خاصةً في حال تناوله بشكل يومي ما يلي:

1- خفض الشهية

واحدة من أهم فوائد خل التفاح التي ستسعد كثير من الأشخاص وخاصةً النساء هي انخفاض الشعور بالجوع وكبح الشهية، فمن المعروف أن خل التفاح يساعد في خفض الوزن، لأنه يساعد على تحفيز التمثيل الغذائي والحفاظ على الشعور بالإمتلاء لفترة أطول بعد تناول الوجبات.

فبمجرد أخذ كمية صغيرة من خل التفاح، سوف تقل شهيتك بشكل ملحوظ، وسوف يضمن لك إتمام الحمية الغذائية بنجاح.

2- التقليل من الحلويات

بالإضافة إلى شعورك بالشبع لفترة طويلة، فإن خل التفاح سوف يجعلك أقل تشوقًا لتناول الحلويات، وخاصةً عند أخذه مع كوب ماء مضافًا له العسل الأبيض، حيث يساعد حمض الأسيتيك (Acetic acid) في الخل على تقليل الرغبة الملحة في تناول السكريات.

وما يميزه أنه سيشبع رغبتك بتناول السكر دون كسب كثير من السعرات الحرارية، فملعقة طعام واحدة من خل التفاح تقدم ثلاثة سعرات حرارية، وفي المقابل يحتوي على فيتامينات ومعادن هامة للجسم مثل؛ البوتاسيوم (Potassium) والمغنسيوم وبعض الألياف (Fibers).

3- تعزيز صحة القلب

ينصح باتباع هذه الطريقة الامنة لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية (Heart attack)، وهي تناول خل التفاح يوميًا، وذلك لأنه يساعد في تكسير الدهون الثلاثية التي تزيد فرص الإصابة بأمراض ومشكلات القلب الخطيرة، لأن هذه الدهون تهدد صحة الشرايين وتسبب انسدادها.

كما تساهم الألياف الغذائية الموجودة في خل التفاح، البكتين (Pectin) في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

4- الحماية من مشاكل المعدة

يقوم خل التفاح بصنع عجائب في المعدة، كونه يحتوي على مادة البريبايوتكس (Prebiotics) التي تنظم كمية الحمض الموجودة في المعدة، وبالتالي تريحها وتقلل من الشعور بالانتفاخ (Bloating)، كما أن استخدام خل التفاح يوميًا سيساعد في تنظيم عملية الهضم وعدم وجود أي مشكلات في المعدة مثل؛ عسر الهضم والإمساك.

5- تقليل نسبة السكر في الدم

من فوائد خل التفاح أيضًا، أنه يزيد من كفاءة الأنسولين في تكسير السكر، كما ويكفي تناول جرعة منتظمة يوميًا من خل التفاح لتنظيم نسبة السكر في الدم، كذلك يساهم خل التفاح في مقاومة الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص الذين لديهم فرصة خطر أكبر للإصابة به.

6- الإستفادة أكثر من الطعام

يساعد خل التفاح في امتصاص المواد المفيدة والعناصر الغذائية من الأطعمة بصورة أفضل، مثل؛ الكالسيوم والحديد، وبالتالي تكون صحة الجسم أفضل ويتحسن الأداء وتزداد الطاقة، ويصبح الجهاز المناعي أكثر قوة وفعالية في مقاومة الأمراض.

7- تقليل رائحة الفم الكريهة

لا يمكن اعتبار خل التفاح بديلًا لغسول الفم، ولكن شربه يوميًا بعد إضافته للماء والعسل أو القيام بشطف الفم به يساعد في الحفاظ على رائحة منعشة، وفي حالة المضمضة به يجب أيضًا تخفيفه بالماء، والإنتظار لمدة نصف ساعة على الأقل بعد استخدامه وقبل غسل الأسنان بالفرشاة حتى لا يتسبب في إزالة مينا الأسنان.

8- التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

أثبتت بعض الأبحاث أن لخل التفاح لديه القدرة في القضاء على الخلايا السرطانية، وتفسير هذا أنه مادة قلوية تساعد في استعادة التوازن القلوي الحمضي في الجسم، وعندما يحدث هذا التوازن، فإن فرص الإصابة بالسرطان تقل لأن الخلايا السرطانية تتطور وتنمو في البيئة الحمضية.

9- حماية أكبر من البكتيريا الضارة

يمنع خل التفاح نمو البكتيريا الضارة في المعدة، وذلك لاحتوائه على حمض الأسيتيك الذي يقتل البكتيريا المسببة للأمراض، فضلًا عن الفيروسات والميكروبات الضارة.

فكثير من الأحيان نتعرض للإصابة بالبكتيريا الضارة عن طريق الطعام، وهنا يأتي دور خل التفاح في تخليص المعدة منها، كما أن البكتيريا قد تظهر على شكل حبوب في الوجه، وهذا ما يمنعه خل التفاح أيضًا.

المصدر: ويب طب

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