أنقرة (زمان التركية) – رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحاكم، مقترحًا للتحقيق في قروض ضخمة غير مسددة حصل عليها رجال أعمال مقربون للسلطة من بنوك حكومية.

مجلس الأمة رفض بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية طلبا تقدم به نائبا رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، وساروهان أولوتش لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن القروض المسحوبة من البنوك الحكومية، والتحقيق في الجهات المستفيدة من تلك القروض، والطرق المتبعة في منحها، وما إن كانت هذه القروض قد تم سدادها أم لا.

جاء ذلك بعد أن فجر زعيم المافيا التركي سادات بكر، في مقطع فيديو نشر مؤخرًا، فضيحة حصول مجموعة “دمير أورين” الإعلامية على قرض بقيمة 750 مليون دولار من بنك “زراعات” الحكومي دون سداده.

وتعد هذه المرة الخامسة منذ عام 2018 التي يتم فيها رفض مقترحات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لإجراء تحقيقات برلمانية تتعلق بالبنوك الحكومية.

مجموعة دمير أورين، ليست موالية فقط للرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وإنما باتت بوقه الإعلامي بعد أن استحوذت على مجموعة دوغان الإعلامية، والتي تضم عددا كبيرا من الصحف والقنوات، ليضمن من خلالها الرئيس احتكار الإعلام والصحافة.

وكانت مجموعة دوغان ميديا جروب الإعلامية التي بيعت في عام 2018، تضم حوالي 40% من وسائل الإعلام التركية، تتبع سياسة جريئة في نقد حكومة أردوغان، مثل صحف: حريت، ميلليت، فاناتيك، بوستا، ومحطات تلفزيونية، على رأسها سي إن إن تورك.

–

تركيا، دوغان ميديا، سادات بكر، أردوغان، الإعلام في تركيا، دميروان