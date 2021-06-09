أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن تركيا لا تتصرف كحليف في حلف الناتو من عدة جوانب.

جاء ذلك في إجابة على سؤال السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، خلال جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

وأشار بلينكن إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الأيام المقبلة قائلا: “الخلافات بين أمريكا وتركيا ليست سرا، فتركيا لا تتصرف كحليف في حلف الناتو من عدة جوانب. ومنظومة الدفاع الروسية والخطوات المتخذة في شرق البحر المتوسط أمران مثيران للإزعاج. نحن أيضا قلقون بشأن الصحفيين المعتقلين وحقوق الانسان”.

هذا وأكد بلينكن خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة موازنة وزارة الخارجية، أن بايدن سيحظى بفرصة لمناقشة كل هذه القضايا مع أردوغان خلال اللقاء القادم.

ويستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى، على هامش قمة الناتو في 14 يونيو، فيما لوحظ أن الحركة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن قد ازدادت.

واشنطن وجهت عدة رسائل إلى أنقرة، عبر القنوات الدبلوماسية، تتضمن التحذير بشأن الإجراءات التي من شأنها إضعاف الناتو.

وجهت واشنطن رسالة بخصوص منظومة الصواريخ الروسية إس -400 التي اشترتها تركيا، حيث أكدت واشنطن أن أنقرة تعرف ما يجب أن تفعله بخصوص هذا الموضوع للتخلص من العقوبات.

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي قالت الشهر الماضي من تركيا في أول زيارة رفيعة المستوى لمسئولة بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مسألة الصواريخ الروسية التي حصلت عليها تركيا ذات بعد سياسي وليس فني.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأمريكي في تصريح لقناة CNN Turk أن بايدن سيطرح هذه المسائل في اجتماعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو في منتصف يونيو القادم.

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