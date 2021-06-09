أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا سلسلة تغريدات لزعيم المافيا التركي، سادات بكر، استهدف فيها رئيس محكمة.

تم حظر 6 تغريدات نشرها سادات بكر حول أسعد توكلو، رئيس محكمة أنقرة الإدارية الإقليمية بدعوى “انتهاك الحقوق الشخصية”.

وكان من بين التغريدات التي تم حظرها، تغريدة هدد خلالها بكر رئيس محكمة أنقرة، قال له فيها “سأذلّك”.

بعدها قال رئيس محكمة أنقرة إنه سيقدم شكوى جنائية ضد أولئك الذين يقدمون مزاعم كاذبة ضده، وخاصة سادات بكر.

وكان بكر قد قال في مقطع فيديو، إن رجل الأعمال سيرجين باران كوركماز الفار من تركيا بعد تورطه في قضية احتيال مالي كبير بالولايات المتحدة، استضاف في فندقه بولاية بودروم رئيس محكمة أنقرة.

وقال سادات بكر: “ماذا كنت تفعل يا توكلو في فندق هذا الرجل المطلوب؟ أنت تقيم في جناح، يكلفك 100 ألف ليرة. كم هو راتبك؟ ماذا عن الفاتورة؟ إن هذه جريمة”.

وكانت السلطات القضائية في تركيا حظرت الأسبوع الماضي الوصول إلى مقاطع فيديو نشرها زعيم المافيا سادات بكر.

محكمة الجنايات السادسة في أنقرة، قررت حظر مقطع الفيديو الثاني والثالث لزعيم المافيا، من بين سلسلة تضم تسعة مقاطع فيديو نشرها من دبي وهاجم فيها مسؤولين حاليين وسابقين، بجانب حظر بعض تغريداته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحظر جاء على أساس انتهاك “الحقوق الشخصية”، استجابة لطلب القيادة العامة لقوات الدرك.

وباتت مقاطع الفيديو التي ينشرها بكر والتي يزعم فيها تورط الشخصيات الحكومية المقربة من الرئيس رجب أردوغان، في تجارة المخدرات، ومسؤولين سابقين في تجارة السلاح وجرائم الاغتيال، الأكثر مشاهدة على الإطلاق من أي مسلسل تركي شعبي خلال الأيام القليلة الماضية.

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