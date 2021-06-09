أنقرة (زمان التركية) – عرضت تركيا تشغيل وحماية مطار كابول بعد انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان.

بناء على تصريحات مسؤولين أتراك وأمريكين، فإن أنقرة عرضت حماية وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب الولايات المتحدة ودول الناتو من أفغانستان، وفق وكالة “رويترز” العالمية.

وأوضح مسؤول أمريكي أن تركيا قدمت بعض المطالب مقابل ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن وافقت على تلبية بعضها.

كما أكد المسؤول الأمريكي نفسه أن الخطة لم تأخذ شكلها النهائي بعد.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون أمريكيون إن لدى الولايات المتحدة بعض المخاوف بشأن مصداقية تركيا، في ضوء الخلافات الأخرى، ومع ذلك، فقد ذكروا أن واشنطن ستحاول تنفيذ اقتراح تركيا.

واتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في اجتماع الناتو الشهر الماضي على خطة لسحب القوات من أفغانستان في 11 سبتمبر / أيلول.

يرى مراقبون أن تعهد تركيا بحماية المطار وفتحه أمام الرحلات الدولية يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر الشديد في العلاقات بين أنقرة والغرب.

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