أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، باريش ياركاداش، أن الرئيس رجب أردوغان، حظر على وزير الداخلية، سليمان صويلو، الظهور على شاشات التلفاز.

وأفاد ياركاداش خلال مشاركته في برنامج الوقت الحالي على قناة KRT TV أن أردوغان أصدر تعليماته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الشهر الماضي بعدم الرد نهائيا على زعيم المافيا، سادات بكر، بجانب الحظر على صويلو من الظهور على شاشات التلفاز.

ياركاداش ذكر أن هناك تعليمات صدرت من أردوغان بشأن سادات بكر، قائلا: “خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية أصدر أردوغان تعليماته بعدم الحديث عن سادات بكر بأي شكل من الأشكال، كما حظر على صويلو الظهور على شاشات التلفاز والحديث عن هذا الأمر بعد الآن”.

ووجه سادات بكر زعيم المافيا التركي المقيم في دبي عبر مقاطع فيديو اتهامات إلى مسئولين حاليين وسابقين بينهم سليمان صويلو بتجارة المخدرات والسلاح وتنفيذ اغتيالات. صويلو حظي بدعم الرئيس رجب أردوغان حيث دافع عنه ودعمه واعتبر الاتهامات الموجهة له تستهدف إضعاف تركيا.

ردا على موقف أردوغان أعلن زعيم المافيا أنه سيستهدف أردوغان، لكن لاحقا قال سادات بكر إنه سيؤجل فيديو أردوغان لما بعد لقائه مع الرئيس جو بايدن، كما قال إنه لن يتحدث عن أردوغان بأسلوب غير محترم.

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