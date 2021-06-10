أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن تركيا باتت بالنسبة إلى شعوب أوروبا أكبر تهديد وعدو يواجهونه مؤخرًا.

استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، كشف أنه يُنظر إلى تركيا على أنها تهديد أكبر للاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة والصين.

وأوضح استطلاع الرأي أن الأوروبيين لا ينظرون إلى تركيا على أنها شريك أو حليف استراتيجي للاتحاد، بل على أنها “عدو”.

بينما ينظر إلى روسيا والصين على أنهما شريكان إستراتيجيتان وليسا خصمين، في حين كانت تركيا الدولة الوحيدة التي تم تعريفها على أنها “عدو” من قبل الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع من بين جميع الدول الأوروبية.

يعرف 53٪ من الشعب في فرنسا و 52٪ في ألمانيا تركيا على أنها العدو الرئيسي للاتحاد، تقل النسبة قليلا إلى 45 في المائة في هولندا، و42 في المائة في الدنمارك و40 في المائة في السويد.

ويريد الكثيرون في أوروبا أن يواصل الاتحاد الأوروبي انتقاد تركيا والصين في ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والقيم الديمقراطية.

وتستخدم تركيا ورقة اللاجئين على أراضيها من حين لآخر لتهديد الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمامهم إذا لم يرضخ لطلباتها، مثل توفير المساعدات المالية، كما تواجه انتقادات مستمرة من ناحية تراجع حالة حقوق الإنسان وتزايد القمع، بصفتها دولة متقدمة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

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