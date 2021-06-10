أنقرة (زمان التركية) – حذر سادات بكر زعيم المافيا التركي إدارة بنك “زراعات”، داعيًا إلى مصادرة أصول مجموعة “دمير أورين” الإعلامية قبل أن يفر مالكها إلى خارج البلاد.

زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قال عبر تويتر إن مجموعة دمير أورين تراجعت عن خطة إعمار الأراضي التي تم تقديمها كضمان للقرض الذي حصلت عليه من بنك زراعات.

سادات بكر دعا إلى محاسبة إدارة البنك قانونيا في حال عدم إقدامها على هذه الخطوة.

وكان سادات بكر زعم أن مجموعة دمير أورين لم تقم بسداد القرض الذي حصلت عليه من بنك زراعات بقيمة 750 مليون دولار من أجل الاستحواز على مجموعة دوغان الإعلامية في عام 2018.

ومن جهته رفض البرلمان التركي، بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية طلبا تقدم به نائبا رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي، للكشف عن القروض المسحوبة من البنوك الحكومية والتحقيق في الجهات المستفيدة من تلك القروض والطرق المتبعة في منحها وما إن كانت هذه القروض قد تم سدادها أم لا.

مجموعة دمير أورين ليست موالية فقط للرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وإنما باتت بوقه الإعلامي بعد أن استحوذت على مجموعة دوغان الإعلامية، والتي تضم عددا كبيرا من الصحف والقنوات، ليضمن من خلالها الرئيس احتكار الإعلام والصحافة.

وكانت مجموعة دوغان ميديا جروب الإعلامية التي بيعت في عام 2018، تضم حوالي 40% من وسائل الإعلام التركية، تتبع سياسة جريئة في نقد حكومة أردوغان، مثل صحف: حريت، مليت، فاناتيك، بوستا، ومحطات تلفزيونية، على رأسها سي إن إن تورك.

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