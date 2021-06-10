أنقرة (زمان التركية) – زعمت الصحفية التركية هاندا فيرات أن الإدارة الأمريكية تريد التزامًا من تركيا بأنها لن تنشط أنظمة الدفاع الجوي الروسي أس 400.

فيرات استعرضت في مقال لها بصحيفة “حريت” التركية، خطة مزعومة للإدارة الأمريكية لإنهاء العقوبات المفروضة على تركيا.

وقالت الكاتبة إن إدارة بايدن ترى أنه بدون الحصول على التزام كتابي من تركيا لن يقتنع الكونجرس بإلغاء العقوبات بشأن أس 400.

وأضافت فيرات أن واشنطن اشترطت أيضا على أنقرة التفتيش على صواريخ S-400 من قبل خبراء عسكريين أمريكيين، فهم يريدون تضمين صيغة التدقيق هذه في الالتزام.

الكاتبة أشارت كذلك إلى أن تركيا رفضت مطالب إدارة جو بايدن، لأنها اعتبرتها انتهاكًا لحقوق السيادة في المقام الأول.

لكن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال الأسبوع الماضي من أثينا إن أنقرة لم تعرض على الولايات المتحدة الإشراف على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، ولم تتلقَّ منها طلبا مماثلا.

جاويش أوغلو قال: “سنتولى الإشراف كاملا على هذه المنظومة. لهذا قمنا بإرسال العديد من المهندسين والفنيين إلى روسيا للتدرب. كما أن عملية الإشراف لن يشارك بها أي من العسكريين أو الخبراء الروس”.

جاويش أوغلو قال إنه ليس بالإمكان قبول أي مقترح تتقدم به أي دولة أخرى، قائلا: “ولا أتذكر أنه تم التقدم بمقترح كهذا”.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن تركيا لا تتصرف كحليف في حلف الناتو من عدة جوانب.

خلال جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب هذا الأسبوع، أشار بلينكن إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره التركي أردوغان، قائلا: “الخلافات بين أمريكا وتركيا ليست سرا، فتركيا لا تتصرف كحليف في حلف الناتو من عدة جوانب. ومنظومة الدفاع الروسية والخطوات المتخذة في شرق البحر المتوسط أمران مثيران للإزعاج. كما أننا قلقون بشأن الصحفيين المعتقلين وحقوق الإنسان”.

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقيان في بلجيكا يوم 14 يونيو على هامش قمة حلف الناتو. أحد أهم مواضيع القمة هو نظام الدفاع الجوي الصاروخي S-400 الذي تم شراؤه من روسيا.

–

S-400، جو بايدن، تركيا، منظومة الصواريخ الروسية