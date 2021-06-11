أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي: إن المباحثات بين موسكو وأنقرة حول استئناف الرحلات بشكل كامل تسير بشكل إيجابي.

وأضاف، أن “الجانب التركي قدم أجوبة تفصيلية على أسئلة أرسلها الجانب الروسي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا في تركيا، مشيرا إلى أن وفدا روسيا سيزور تركيا للإطلاع على الوضع.

وقال: “بعد زيارة تركيا سيقدم الوفد الروسي النتائج إلى القيادة الروسية، وبعد ذلك ستجري مناقشة إمكانية استئناف الحركة الجوية”.

وفي نهاية شهر مايو الماضي، قررت اللجنة الروسية المختصة في مكافحة فيروس كورونا تمديد تعليق رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو 2021 بسبب الوضع الوبائي الصعب هناك.

ومنذ 15 أبريل وحتى 1 يونيو 2021، كانت بين روسيا وتركيا حركة جوية محدودة بسبب تزايد عدد الإصابات بكورونا في تركيا.