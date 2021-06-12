أنقرة (زمان التركية) – زعمت مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأ التفاوض مع زعيم المافيا التركي سادات بكر، الذي كشف عن مطلبه الوحيد لإيقاف سيل الفضائح التي يستهدف من خلالها مسؤولين حاليين وسابقين.

ووفقا لمطلعين على الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، فإنه كان هناك اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الجمعة، وخلال الاجتماع كان هناك حديث عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يقوم بمراجعة وزارية بعد أن دخل البرلمان في عطلة.

كما تم الحديث عن انطلاق المفاوضات بين سادات بكر وحزب العدالة والتنمية، وأنه في نهاية هذه المفاوضات، طلب بكر فقط من أردوغان إقالة سليمان صويلو.

واتفق المجتمعون على ضرورة إسكات سادات بكر قبل اجتماع أردوغان مع نظيره الأمريكي جون بايدن المقرر في 14 يونيو الجاري.

الحزب الحاكم يرى أن اجتماع بايدن وأردوغان في ظل توترات داخلية سيؤثر على مستقبل الحزب، لذلك لا يريدون أن يكونوا في موقف صعب.

يشار إلى أنه بعد إعلان سادات بكر عن تخصيص مقطع فيديو عن الرئيس أردوغان، على غرار استهدافه عددا من المسئولين السابقين والحاليين والكشف عن تورطهم في أعمال غير قانونية، تراجع سادات بكر عن تنفيذ تهديده.

أعلن سادات بكر لاحقا أنه لن ينشر الفيديو، لكنه قال إنه قرر تأجيل النشر عن أردوغان إلى ما بعد انعقاد اللقاء بين جو بايدن وأردوغان منتصف هذا الشهر، حتى لا يزعم أحد أنه يعمل على إضعاف موقف الرئيس التركي لحساب جهات أخرى، كما قال زعيم المافيا إن الحديث عن أردوغان لا يكون فيه إساءة.

يذكر أن سادات بكر أعلن ايضا الأسبوع الماضي أنه سيوقف نشر مقاطع الفيديو بشكل مؤقت، لحين الاستقرار في موقع جديد، بعد تحديد الفندق الذي يقيم به في دبي، وفق زعمه.

وقال سادات بكر إنه سيستخدم حسابه على تويتر للتعليق على الأحداث ونشر كل جديد.

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