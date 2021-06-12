أنقرة (زمان التركية) – رفضت حركة طالبان اقتراح أنقرة بخصوص تأمين المطار الأفغاني، وطالبت تركيا بسحب قواتها من البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، إنه في إطار اتفاق انسحاب القوات الأجنبية الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في فبراير 2020، يتعين على تركيا أيضًا سحب قواتها، وبالتالي رفض اقتراح أنقرة بتأمين مطار كابول بعد انسحاب قوات الناتو التي تقودها الولايات المتحدة.

وكانت تركيا تريد تحويل قواتها التي تتواجد في أفغانستان ضمن حلف الناتو لتولي مهمة تأمين مطار كابول بدلا من سحبها.

وأضاف شاهين أنه من ناحية أخرى، تركيا دولة إسلامية كبيرة ولها روابط تاريخية مع أفغانستان نأمل أن تكون لنا علاقات وثيقة وجيدة معهم عند تشكيل حكومة إسلامية جديدة في المستقبل.

يذكر أنه بناء على تصريحات مسؤولين أتراك وأمريكين، فإن أنقرة عرضت حماية وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب الولايات المتحدة ودول الناتو من أفغانستان، وفق وكالة “رويترز” العالمية.

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