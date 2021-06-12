أنقرة (زمان التركية) – ظهر والد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو مع أحد رجال زعيم المافيا التركي، سادات بكر، الذي يشن هجومًا حادًا على صويلو منذ أسابيع.

فريدون أونجال، أحد رجال سادات بكر، كان قد نشر قبل اعتقاله في شانلي أورفا خلال عملية أمنية ضد رجال سادات بكر هذا الشهر، صوره على تويتر مع حسن صويلو والد وزير الداخلية.

فريدون أونجال، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للصناعيين ورجال الأعمال (موسياد)، كان يجلس على نفس الطاولة مع والد سليمان صويلو، في الصورة التي نشرت قبل أقل من ثلاثة أشهر في 14 مارس 2021 من حساب فريدون أونجال الخاص.

وكتب أونجال آنذاك على الصورة، “توفت زوجة صديقنا العزيز حسن صويلو، ووالدة وزيرنا الموقر سليمان صويلو. أتمنى الصبر للأسرة والرحمة للمتوفية”.

يذكر أنه من المعروف أن حسن صويلو، والد وزير الداخلية، سياسي يميني معروف في إسطنبول، وشغل العديد من المناصب في حزب العدالة وحزب الطريق القويم.

وكان سادات بكر وصف وزير الداخلية سليمان صويلو خلال تغريدة بأنه “رجل بلا شرف وذليل” ردا على اعتقال فريدون أونجال.

وشن سادات بكر عقب انطلاق حملة أمنية ضد رجاله في أبريل الماضي، هجوما على عدد من المسئولين الحاليين والسابقين، ويتهم وزير الداخلية سليمان صويلو بأنه يتعاون مع متورطين في جرائم كبرى ويساعدهم على الفرار من تركيا، قبل اعتقالهم.

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