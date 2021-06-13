أنقرة (زمان التركية) – يغادر الرئيس التركي، رجب أردوغان، اليوم الأحد إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات حلف الناتو التي ستعقد يوم غد الاثنين.

الرئاسة التركية قالت في بيان إن الزيارة ستشهد بحث الجوانب الأساسية لعملية “ناتو 2030” التي ستبحث جدول حلف الناتو خلال السنوات العشر القادمة.

وستشهد القمة أيضا تبادل وجهات النظر على المستوى الإستراتيجي فيما يخص التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن التحالف وبحث الخطوات المتخذة لمواصلة دعم التحالف إلى أفغانستان في إطار إنهاء “مهمة الدعم الحازم في أفغانستان”.

وسيشارك أردوغان عبر رسالة مصورة في جلسة بعنوان “الإسهام في الاستقرار” بالفعالية العامة التي تحمل اسم منتدى بروكسل.

ومن المنتظر أن يجري أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء الدول الحليفة على هامش الزيارة، وعلى رأسهم جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، حيث يعد اللقاء الثنائي الأول بينهما منذ تولي بايدن المنصب محوريا، وسيُبنى عليه مستقبل العلاقات بين البلدين.

التوجه إلى أذربيجان

وعقب انتهاء زيارة بروكسل سيتوجه أردوغان في زيارة رسمية إلى أذربيجان خلال الفترة بين 15 و16 من الشهر الجاري.

كما سيلقي أردوغان أيضا كلمة أمام برلمان أذربيجان، وسيحضر برفقة نظيره الأذربيجاني مباراة المنتخب التركي لكرة القدم خلال كأس أمم أوروبا 2020 التي ستُقام في السادس عشر من الشهر الجاري في مدينة باكو.

وعقب عودته إلى تركيا سيترأس أردوغان قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في عملية التعاون بجنوب شرق أوروبا التي ستُعقد في 17 من الشهر الحالي بمدينة أنطاليا.

وفي 18 من الشهر نفسه سيفتتح أردوغان مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، حيث سيجري أردوغان لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات التي تمتلك ممثليات لها داخل تركيا على هامش القمة والمنتدى.

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