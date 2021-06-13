أنقرة (زمان التركية) – بينما تقول الحكومة إنها تعمل جاهدة لإنقاذ بحر مرمرة من التلوث الذي يهدد الحياة البحرية، تواصل المياه الملوثة التدفق إلى بحر مرمرة من عدة نقاط، نهر أرجين السام بسبب النفايات الصناعية، هو واحد منها.

ورغم انطلاق عمليات لتنظيف سطح البحر من “الصمغ” الطافي عليه أو ما يعرف باسم “مخاط البحر” منذ أسبوع تقريبًا، إلا أنه حل مؤقت لا يمنع التلوث في مرمرة.

سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، تسببت في الإضرار الجسيم بمياه بحر مرمرة.

بحر مرمرة تعرض لمذبحة بدأت في 13 نوفمبر مع تفريغ نهر إرجيني في ولاية تكيرداغ، وهو أحد روافد مريتش، مياهه في بحر مرمرة.

“خطة عمل حوض إرجين” التي وضعها الرئيس أردوغان هي التي تسببت في زيادة تلوث بحر مرمرة، حيث أدى مشروع التصريف العميق، الذي بدأ لإنقاذ نهر إرجيني بسبب حمله الكيميائي الثقيل، إلى تلويث مرمرة.

وطالب رئيس مشروع مراقبة البيئة في مرمرة، لفانت أرتوز، بضرورة إيقاف عملية تفريغ نهر أرجين بشكل عاجل، لأنه بهذه الطريقة سيستمر الصمغ في التدفق لبحر مرمرة.

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