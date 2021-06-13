أنقرة (زمان التركية) – يسعى حزب الحركة القومية لخفض الحد الأدنى لدخول الأحزاب السياسية للبرلمان إلى 5 في المئة، وذلك بعدما أصر قبيل انتخابات 2018 على خفض الحد الأدنى لدخول البرلمان إلى 7 في المئة.

وعزا مراقبون رغبة الحزب القومي في خفض الحد الأدنى لدخول البرلمان إلى أنه فقد نسبة كبيرة من شعبيته خاصة بعد فضائح المخدرات التي كشف عنها مؤخرا زعيم المافيا سادات بكر، والتي يتهم فيها وزير الداخلية الأسبق محمد أغار المنتمي إلى التيار القومي ووزير الداخلية الحالي سليمان صويلو المنحدر من التيار نفسه.

وأشارت صحيفة جمهوريت التركية إلى تواصل النقاشات داخل الأحزاب السياسية بشأن الحد الأدنى لدخول البرلمان، وذلك مع تبقي عامين على الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد توصلا في السابق إلى اتفاق بتحديد الحد الأدنى لدخول الأحزاب السياسية للبرلمان عند 7 بعد أن كان 10 بالمئة، وذلك بناء على طلب حزب الحركة القومية.

لكن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، التي أعدها حزب العدالة والتنمية برئاسة نائب رئيس الحزب حياتي يازيجي وتم عرضها على أردوغان ومن ثم حزب الحركة القومية، تضمنت شرطا يتعلق بتحديد الحد الأدنى لدخول البرلمان عند 5 في المئة كخيار ثان.

وأثيرت مزاعم عن تأجج النقاشات بشأن شرط خفض الحد الأدنى لدخول البرلمان عند مستوى 5 في المئة على الرغم من إصرار حزب الحركة القومية في البداية على تحديد الحد الأدنى لدخول البرلمان عند مستوى 7 في المئة.

وتتضمن مسودة القانون، التي أعدها حزب العدالة والتنمية، أيضا بندا يرفع الحد الأدنى لحصول الأحزاب السياسية على مساعدات من الخزانة من 3 في المئة إلى 5 في المئة.

وفي حال تمرير هذه المسودة فإن الأحزاب السياسية التي لديها نسبة ضئيلة من الأصوات ستبذل مزيدا من الجهود كي تتمكن من تخطى نسبة الخمسة في المئة، ولهذا فإنها لن ترغب في المشاركة ضمن تحالفات حزبية.

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