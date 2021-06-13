أنقرة (زمان التركية) – عبر أحد المواطنين في تركيا عن ندمه لتسمية نجله “طيب أردوغان” تيمنًا بالرئيس التركي، كما أوضح أنه يواجه صعوبات من أجل تصحيح “الخطأ” الذي وقع فيه.

ووفق تقرير لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض نشره بعد زيارة وفده المؤلف من 40 شخصا إلى منطقة جانقري بمدينة أنقرة، ذكر مواطن أنه واجه مشكلة عندما قرر تغيير اسم نجله “رجب أردوغان”.

وقال المواطن الذي كان في السابق عضوا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الموظفين أخبروه أنهم يخافون من تنفيذ طلبه وتغيير اسم نجله المسمى باسم رئيس الدولة، حتى لا يفقدوا وظائفهم.

وكان وفد عن الحزب مؤلف من 40 شخصا تضمن نواب رئيس الحزب ونوابا برلمانيين آخرين وأعضاء مجلس الحزب واللجنة التأديبية العليا به قد أجرى زيارة إلى منطقة جانقري في 2 يونيو/ حزيران هذا الشهر.

كما أشار التقرير إلى شكوى أحد التجار من أن السلطات استردت مرة أخرى الدعم بقيمة 3 آلاف ليرة بعد منحه للتجار المتضررين من جائحة كورونا، مفيدا أن هذا الدعم تم استخدامه في سداد دين مؤسسة التأمين الصحي لذوي المهن الحرة (BAĞKUR).

وأضاف مزارع أن الدولة لم تقدم أي دعم للمزارع خلال جائحة كورونا، قائلا: “نعجز عن سداد أقساط التأمين الصحي لذوي المهن الحرة منذ عامين. على السلطات أن تسقط أقساط التأمين الصحي لذوي المهن الحرة، ففي عام 2010 كان القسط يقدر بـ120 ليرة، غير أنه ارتفع اليوم إلى 1085 ليرة. لذا أعجز عن سداد القسط الشهري”.

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