أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم قروض بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية في تركيا خلال عام واحد بنسبة 34.4 في المائة، في ظل غياب الدعم الحكومي.

الملايين الذين تركوا دون دعم خلال عام بسبب جائحة فيروس كورونا تشبثوا بالقروض.

وارتفعت ديون المواطنين للبنوك بسبب القروض الاستهلاكية إلى 693.6 مليار ليرة في أبريل، وبلغت ديون بطاقات الائتمان 155.6 مليار ليرة.

على الرغم من أن تأجيل السداد وإعادة الهيكلة خلال تلك الفترة قلل من نسبة القروض المتعثرة كان هناك أكثر من ثلاثة ملايين ملف قيد الملاحقة القانونية.

ووفقًا لتقرير أبريل الصادر عن مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، فقد ارتفع عدد الذين تمت متابعتهم قانونيًا بسبب ديون القروض الشخصية بنسبة 8 بالمائة في الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عددهم 196 ألف شخص. كان هذا العدد 181 ألف شخص العام الماضي.

وانخفض عدد الأشخاص الملاحقين قانونيًا بسبب ديون بطاقات الائتمان الشخصية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وأصبح 149 ألفًا.

ويقول خبراء بأن زيادة فترة المتابعة إلى 180 يومًا وإعادة هيكلة الأنشطة وتأجيلها ساهمت أيضًا في هذا التطور، ومع ذلك، فإن قرار 180 يومًا بشأن فترة المتابعة سينتهي في 30 يونيو.

ووفقا للتقرير، فإنه حتى نهاية أبريل، ما مجموعه 2 مليون 266 ألف 610 أشخاص تحت المتابعة القانونية لأنهم ما زالوا غير قادرين على سداد ديون قروضهم الاستهلاكية التي تم رفعها إلى الإجراءات القانونية في السنوات الخمس الماضية، و2 مليون و482 ألف و33 شخصًا لا يزالون غير قادرين على سداد ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وعندما يتم احتساب أولئك الذين لم يتمكنوا من سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية الخاصة، يتبين وجود 3 ملايين و384 ألف و537 شخصًا تحت المتابعة القانونية.

وتتزايد الفوائد التي يدفعها المواطنون، والذين تشجعهم الحكومة على الاقتراض بدلاً من تقديم الدعم المباشر، بجانب القروض المفترض سدادها.

في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، دفع المواطنون ما مجموعه 34.5 مليار ليرة تركية فائدة للبنوك بسبب القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان.

وزادت الفوائد المدفوعة بنسبة 33.7 في المائة مقارنة بـ25.9 مليار ليرة في نفس الفترة من العام السابق.

يشار إلى أن جيش العاطلين عن العمل في تركيا يتجاوز بكثير 4 ملايين مواطن وفق بيانات رسمية، كما أن التضخم النقدي في البلاد أصبح أعلى من 17 بالمئة.