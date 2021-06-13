أنقرة (زمان التركية) – علق زعيم المافيا التركي، سادات بكر، على الادعاءات المثارة حول توصله إلى تسوية مع حكومة حزب العدالة والتنمية بعدما أثار الكثير من الجدل في الفترة الماضية بالاتهامات التي وجهها إلى مسؤولين حاليين وسابقين، وكشف تورطهم في قضايا فساد وتجارة سلاح ومخدرات واغتيال.

سادات بكر المدان بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ودخل السجن عدة مرات، قال في تغريدة عبر تويتر: “حمدا لله لم أنشأ في حضن عاهرة. إن كان من يسوقون هذه الادعاءات يسوقونها من باب الجهل فليس لدي ما أقوله لهم، لكن إن كانوا يسوقونها من باب الكذب والفجور فإنهم بدون شك نشأوا في أحضان العواهر”، على حد تعبيره، في إشارة إلى رفضه ما يشاع عن وجود تسوية.

أشار سادات بكر الذي دافع في الماضي عن حزب العدالة والتنمية وقياداته قبل أن ينقلب عليه، إلى أنه أكد لمن تواصلوا معه من أجل التوسط في مستهل مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، أنه لن يتراجع أبدا حتى ولو تم منحه مفتاح البنك المركزي.

وأضاف موجها الحديث إلى مروجي تلك المعلومات: “عندما يرون المقبلات اللذيذة قبيل الوجبة الأساسية التي أعلنتُ أنني سأبثّها غدا سيدركون أنني لست مثلهم”، في إشارة منه إلى المنشورات التي ينشرها عبر تويتر ويكشف فيها عن فضائح صغيرة من التي يكشفها في كل مقطع الفيديو الرئيسي الذي اعتاد على نشره أيام الأحد ليكشف فيه عن فضائح كبيرة تورط فيها كبار المسؤولين.

وواصل سادات حديثه قائلا: “أنا على يقين بأن عديمي الشرف الذين يثيرون هذه الادعاءات سيبيعون شرفهم إن منحوهم مليون دولار. أنا لستُ كما يتم تصويره لكم. سادات بكر الذي تعرفونه شخص آخر. أنا رجل مختلف. أنتم فضلتم أن تصدقوا القصة التي يجيكها الصيادون. لأول مرة ستسمعون الحقيقة من الأسد”، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه بعد إعلان سادات بكر عن تخصيص مقطع فيديو عن الرئيس أردوغان، على غرار استهدافه عددا من المسئولين السابقين والحاليين والكشف عن تورطهم في أعمال غير قانونية، لم ينفذ سادات بكر تهديده.

أعلن زعيم المافيا سادات بكر لاحقا أنه لن ينشر الفيديو، لكنه قال إنه قرر تأجيل النشر عن أردوغان إلى ما بعد انعقاد اللقاء بين جو بايدن وأردوغان منتصف هذا الشهر، حتى لا يزعم أحد أنه يعمل على إضعاف موقف الرئيس التركي لحساب جهات أخرى، كما قال زعيم المافيا إن الحديث عن أردوغان لا يكون فيه إساءة.

يذكر أن سادات بكر أعلن ايضَا الأسبوع الماضي أنه سيوقف نشر مقاطع الفيديو عبر يوتيوب بشكل مؤقت، لحين الاستقرار في موقع جديد، بعد أن تم تحديد الفندق الذي يقيم به في دبي، وفق زعمه.

وقال سادات بكر إنه سيستخدم حسابه على تويتر للتعليق على الأحداث ونشر كل جديد.