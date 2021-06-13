أنقرة (زمان التركية) – قال سياسي تركي معارض إنه خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية ارتفعت نسبة إدمان المخدرات بنسبة 700%.

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، أن نسبة الدعارة كذلك ارتفعت بنسبة 800% خلال حكم حزب الرئيس أردوغان ذي التوجه الإسلامي.

يأتي ذلك ردا على تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، التي قال فيها إنه بفضل تركيا أصبحت أوروبا خالية من المواد المخدرة.

أغبابا قال إنه بالفعل أصبحت أوروبا خالية من المواد المخدرة، لأن جميعها توجد في تركيا الآن.

كما انتقد المعارض التركي تصريحات الرئيس رجب أردوغان، التي قال فيها إن نظامه أنقذ تركيا من العصابات الإجرامية، حيث قال: “الويل لبلدي إذا كانت هذه هي الطريقة التي تم بها إنقاذها. ألم يزر شريكك الصغير – دولت بهجلي- زعيم مافيا في السجن بالأمس القريب؟ ألم يكن هناك عفو خاص عن زعيم المافيا علاء الدين تشاكيجي؟”.

وأكد أغبابا أن الفضائح التي تطول الرجال المقربين من الرئيس أردوغان، والتي يكشف عنها زعيم المافيا التركي سادات بكر، من المعروف أن لأردوغان علاقة بها.

وكشف سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة المخدرات، وعمليات قتل خارج نطاق القانون واختفاء القسري، تمت بالتعاون بين المافيا والسلطات.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو قال مؤخرا خلال اجتماع مع أعضاء حزبه، إن الرئيس أردوغان سلم البلاد إلى عصابات المافيا.

وتابع زعيم المعارضة التركية: “النظام الحالي في تركيا هو قوة سياسية تستسلم للمافيا. قوة سياسية تشتريها المافيا. وهذا ما يحدث عندما تبتعد عن سيادة القانون. في 29 أغسطس 2018، في اجتماع مجلس الحزب، استخدمتُ العبارات التالية: إذا لم تقم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الدولة يمكن للدولة أن تتحول بسرعة إلى تنظيم إجرامي منظم”، على حد قوله.

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