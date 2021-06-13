أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا معلمة، لتلحق بزوجها المعتقل منذ 28 شهرًا تاركة ورائها طفلين.

المعلمة خديجة بهادير وزوجها لديهما طفلان الأول يبلغ 10 سنوات والثاني 7 سنوات.

الطفلان يعيشان حاليا مع جدتهما المصابة بأمراض مزمنة وعمتهما، ويسألون باستمرار عن والديهما.

عمة الطفلين قالت إن “هؤلاء المساكين أصبحوا بلا أم وأب”، مشيرة إلى أنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الأطفال ولكنهما لا يتوقفان السؤال عنهما.

وتابعت: “لا ينبغي ترك الأطفال بدون أم. كيف سيكون هؤلاء الأطفال فيما بعد؟ رجاء تحدثوا عن ما حدث لهم”.

يذكر أن الأبوين تم القبض عليهما في إطار تحقيقات الانتماء إلى حركة الخدمة.

وعقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد حركة الخدمة، وملهمها “فتح الله كولن” ومؤيديها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين المدنيين والعسكريين في الجيش والشرطة دون أى دليل إدانة قانوني.

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