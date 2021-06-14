أنقرة (زمان التركية) – نصح تقرير لوكالة “بلومبرج”، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باستخدام القوة الغاشمة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

بلومبرج نشرت مقالا تحت عنوان “يجب على بايدن قطع العقدة الغوردية مع تركيا”. العقدة الغوردية هي أسطورة منسوبة إلى الإسكندر الأكبر، غالبًا ما يتم استخدامها كاستعارة لحل مشكلة صعبة بعمل جرئ أو بـ”القوة الغاشمة”.

ويلتقي أردوغان وبايدن مساء اليوم على هامش قمة حلف الناتو، وجها لوجه لأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي المنصب.

وأوضحت بلومبرج في مقالها، أن تركيا تخلت عن الغرب منذ فترة طويلة، وأن رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب أردوغان، انحاز بتركيا إلى محور الصين وروسيا وإيران، المعادي بشكل علني لمصالح الولايات المتحدة.

وأضافت بلومبرج أنه في الوقت الذي تشتري فيه تركيا أنظمة أسلحة تقوض أمن الحلف وتهين رؤساء الدول الأعضاء، فإنها تريد أن تظل في منظمة حلف شمال الأطلسي، فتركيا تسعى إلى”الثقة المتبادلة “حتى مع تهديدها الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمام الملايين من المهاجرين.

وتابع المقال: “يجب على الغرب أن يرد مظهرا أن تسامحه مع القمع التركي قد انتهى. أفضل طريقة للقيام بذلك هو حلف شمال الأطلسي الذي نفد صبره تجاه أردوغان”.

وشدد التقرير على أن للرئيس أردوغان موقفًا عدائيًا بشكل خاص ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا العداء قوبل بتساهل ممتع من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى القليل من الاهتمام بالقيادة الأمريكية. والآن بعد أن قال بايدن إنه تحمل هذه المسؤولية، يجب عليه أن يوضح لأردوغان أن تركيا لا يمكنها السير في أي من الاتجاهين.

–