أنقرة (زمان التركية) – علق زعيم المافيا التركي، سادات بكر، عبر سلسلة تغريدات على تويتر على الادعاءات المثارة بشأن اعتقاله من قبل المخابرات التركية، وكشف عن لقاء جى مع مسئولين في الإمارات حيث يقيم حاليا.

وتناقلت صحف تركية معلومات مفادها أنه تم اعتقال سادات بكر بالتزامع مع عدم نشر مقطع الفيديو الجديد، بعد أن اعتاد على نشره كل يوم أحد، مما زاد الشائعات حول اعتقاله.

زعيم المافيا سادات بكر ذكر في تغريداته أنه تم استدعاؤه من قبل مسؤولين إماراتيين التقى بهم أمس الأحد بعد ساعات الظهيرة، وأنه عاد إلى أسرته مرة أخرى، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا معه حول بعض القضايا بسبب كثرة الادعاءات المثارة بحقه.

وأضاف سادات بكر أن المسؤولين الإماراتيين أبلغوه أنه كسائر الأشخاص يعد ضيفا داخل بلادهم، نظرا لعدم وجود قرار من الإنتربول بحقه، وأوضحوا أنهم تلقوا العديد من البلاغات التي تشير إلى احتمالية تعرضه للاغتيال.

وأوضح سادات بكر أن المسؤولين الإماراتيين أخبروه أيضا أنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بوجوده داخل البلاد أو مغادرته.

وقال سادات بكر إن الأخبار المتداولة في صحيفة أيدنليك التابعة لزعيم حزب الوطن المتحالف مع أردوغان بشأن القبض عليه خلال عملية أمنية نفذها جهاز المخابرات التركي غير صحيحة.

وأكد سادات بكر أنه ليس شخصا مطلوبا للعدالة وفقا للقانون الدولي، وهو ما يجعل تنفيذ عملية أمنية رسمية ضده أمرا غير ممكن، مفيدا أن المسؤولين الإماراتيين تعاملوا معه بكل احترام مثلما يتعاملون مع أي إنسان عادي.

هذا وصرح سادات بكر أنه سيواصل كشف الحقائق المتعلقة بالمسؤولين الأتراك كوزيري الداخلية الحالي سليمان صويلو والأسبق محمد آغار ومجموعة البجع التابعة لصهر الرئيس أردوغان وغيرهم حتى آخر أنفاسه.

–