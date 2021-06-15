أنقرة (زمان التركية) – طرح أكاديمي تركي قضية نفوق أبقار هولشتاين التي تم استقدامها من هولندا كنموذج على الأخطاء الكارثية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

عضو هيئة التدريس في جامعة أتاتورك بولاية أرضروم، كنعان بارق، قال خلال كلمته بلجنة التغيير المناخي بالبرلمان إنه خلال العشرين عاما الأخيرة تم التخلي عن أراض زراعية بمساحة 3 مليون هكتار دون زراعتها.

وأكد بارق أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا، قائلا: “خسارتنا هنا تقدر بستة مليار ليرة. دعونا من المنتجات التي خسرناها. ماذا عن الأراضي التي خسرناها؟ ماذا عن كوننا لم نحقق إنتاجا زراعيا مرة أخرى؟”.

وطرح بارق الأبقار التي استقدمتها تركيا من هولندا في مرحلة ما كنموذج على الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها السلطات.

وبخصوص أبقار هولشتاين التي لم تستطع التأقلم على العيش في تركيا، ذكر بارق أن الحكومة استهانت بأبقار الأناضول الحمراء واعتقدت أن بإمكانها الانتفاع من القدرة الإنتاجية العالية للأبقار الهولندية وزيادة إنتاج البلاد من الألبان فبادرت باستقدام الأبقار الهولندية اعتقادا منها أن الواحدة منها ستمنحها 20 كيلو من الألبان بدلا من 4 كيلو التي تمنحها أبقار الأناضول الحمراء غير أن الأبقار الهولندية لم تستطع التأقلم على العيش في تركيا ونفقت جميعا لتفقد البلاد بهذا موردا مهما جدا.

وشدد بارق على ضرورة تناول قضايا الري وحماية الموارد المائية بشكل جيد وحماية الأراضي الزراعية وعدم طرحها للبناء عليها، قائلا: “قلة الأراضي الصالحة للإنتاج الزراعي في تركيا حقيقة واقعية وطرحها للبناء لأسباب مختلفة هو مؤشر على تضحيتنا بالمستقبل وحرماننا منه وهذا ما يتوجب علينا إدراكه فورا”.