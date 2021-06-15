أنقرة (زمان التركية) – تعرض الرئيس التركي رجب أردوغان لموقف محرج خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إذ تأخرت استجابته لطلب باللغة الإنجليزية لم يفهمه في البداية.

أظهرت لقطات مصورة تأخر الرئيس أردوغان، في تنفيذ توجيه صدر للزعماء المشاركين في قمة “الناتو” بالإنجليزية والفرنسية، خلال جلسة تصوير.

وطُلب من الزعماء الذين وقفوا متباعدين تطبيقا للإجراءات الاحترازية، الالتفات للمصورين لأخذ صورة جماعية، فيما أظهرت اللقطات تأخر أردوغان في الالتفات وإقدامه على ذلك بعدما لاحظ التفاف الجميع.

هذا واجتمع أردوغان بكل من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبيل قمة قادة حلف الناتو التي أقيمت في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

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