أنقرة (زمان التركية) – زعم سياسي معارض أن ثروة رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم تضخمت بشكل كبير.

البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركي حسني بوزكورت، قال إن ثروة بن علي يلدرم في هولندا وحدها بلغت 26 مليار دولار وأنها بهذا تفوق على أغنى رجال الأعمال من عائلتي كوتش و سابانجي.

وذكر بوزكورت أن هذا الادعاء متداول في الصحافة الهولندية.

وكانت الصحافة الهولندية قد ذكرت أن بن علي يلدرم يمتلك شركة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.

وعبر تويتر قال بوزكورت: “رئيس الوزراء السابق تجاوز كلا من عائلتي كوتش وسابانجي، أي أنه بات ضمن التصنيف العالمي للأثرياء”.

وأضاف بوزكورت في تغريدته أن الصحافة الهولندية أشارت إلى بلوغ ثروة بن علي يلدرم داخل هولندا نحو 26 مليار دولار، وهو ما يعادل 221 مليار ليرة، واستطرد قائلا: “ولم يصدر أي تعليق من يلدرم ولا من القصر الرئاسي ولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن هذا الأمر. ولم تنتفض البلاد لهذا أيضا”.

يذكر أن زعيم المافيا التركي سادات بكر اتهم نجل بن علي يلدريم بتجارة المخدرات وجلبها إلى تركيا عبر أسطول السفن الذي يمتلكه، وبدلا من التحقيق في الاتهامات دافع الرئيس رجب أردوغان عن رئيس وزرائه السابق إركان يلدريم.