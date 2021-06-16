أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لتركيا أو بيلاروسيا “بابتزازه” بسبب أزمة الهجرة.

وأوضح ديندياس أن بلاده مستعدة لمساعدة المحتاجين بقدر استطاعتهم، لكن لن يسمحوا للدول الأخرى مثل تركيا أو بيلاروسيا بابتزاز الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة.

خلال تقييمه للقاء بين رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو في بروكسل، قال ديندياس إن هناك “خلافات كبيرة ومهمة” بين البلدين.

وقال ديندياس: “لسوء الحظ، كان الاجتماع بين رئيس الوزراء ميتسوتاكيس والرئيس أردوغان بمثابة اجتماع كسر الجليد، لكنه لم يكن اختراقًا” للأزمات بين البلدين.

وتابع ديندياس: مثلما قال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس في وقت لاحق “هناك خلافات، ولا تزال هناك خلافات، وهذه اختلافات كبيرة ومهمة”.

ومع أنه كان هناك تفاهم متبادل خلال اللقاء، تم تسجيل اختلافات كبيرة أيضًا حول عدد من القضايا مثل ترسيم حدود المناطق البحرية كما أثيرت قضية الهجرة.

اليونان أعربت عن استعدادها للتعاون مع تركيا طالما لن تتكرر حوادث مثل تلك التي وقعت في إيفروس في مارس 2020 عندما حاول آلاف المهاجرين العبور إلى اليونان من تركيا.

صحيفة (ekathimerini) قالت إن مصادر حكومية، ذكرت أن ميتسوتاكيس نقل أنه سيكون علامة على حسن النية لتركيا أن تقبل 1450 مهاجرًا رفضت السلطات اليونانية طلبات لجوئهم. ظل الطلب اليوناني بشأن الإعادة معلقًا منذ يناير الماضي، بينما تدخلت المفوضية الأوروبية أيضًا، دون نتيجة.