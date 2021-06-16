أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي الأربعاء تجديد اتفاقية المقايضة مع البنك المركزي الصيني.

البنك المركزي التركي أفاد في بيان انه تم رفع قيمة اتفاقية المقايضة الموقع مع البنك المركزي الصيني في الثلاثين من مايو عام 2019 بنحو 35.1 مليار ليرة و23 مليار يوان صيني وبلوغ إجماليها 46 مليار ليرة و35 مليار يوان صيني.

وأضاف البنك المركزي التركي أن الزيادة دخلت رصيد البنك اعتبارا من اليوم.

هذا وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أن الهدف من الاتفاقية تسهيل التجارة باستخدام العملات المحلية ودعم الاستقرار المالي للدولتين.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن الأحد في كلمة ألقاها بالمطار قبل المغادرة لحضور قمة الناتو، أنه تم توقيع اتفاقية مقايضة جديدة مع الصين وأن احتياطي البنك المركزي يقترب من 100 مليار دولار أمريكي.

وتعليقا على تصريح أردوغان، أوضح الخبير الاقتصادي مهفي إيلماز، أن صافي احتياطي البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات هو سالب 56 مليار دولار، الأمر الذي أثار البلبلة.

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