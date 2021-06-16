أنقرة (زمان التركية) – شنت السلطات في تركيا حملة أمنية جديدة ضد رجال زعيم المافيا، سادات بكر، الذي كشف العديد من الفضائح بحق مسؤولين حاليين وسابقين.

واعتقلت قوات الأمن 25 مشتبها بهم خلال حملة أمنية شملت أربع ولايات مركزها مدينة أفيون كاراحصار غرب تركيا.

وفق بيان رسمي، أسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة كاميرا سرية على شكل مفتاح سيارة ومبلغ 24 ألف و850 ليرة وهوية رجل شرطة زائفة وقيود حديدية ومواد مخدرة والعديد من الأسلحة.

ومن بين الـ 25 المعتقلين تم إخلاء سبيل 18 شخصا.

وصدر قرار بحبس 7 أحدهم يدعى أورهان كالايجي أوغلو بتهمة “الإصابة العمد” ومشتبه به آخر يدعى مصطفى صاريهان بتهم “الاعتداء الجنسي” و”الابتزاز” و”التهديد” و”سلب شخص حريته” و”الاختلاس”.

وتم دمج ملف خمسة من المشتبه بهم بملف التحقيق القائم بخصوص سلسلة مطاعم كفتجي يوسف وإرسالهم إلى ولاية بورصة.

هذا وأخلت السلطات سبيل الـ18 الآخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاعتقال الجديدة إلى استفزاز سادات بكر زعيم المافيا ويزيد من هجومه على المسؤولين الحاليين، وقد يستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان سادات بكر بدأ الشهر الماضي في نشر فضائح تمس مسؤولين، وذلك بعد انطلاق حملة أمنية ضد رجاله في أبريل الماضي.

وتوعد سادات بكر بنشر مقطع فيديو عن أردوغان، إلا أنه أعلن تأجيل الخطوة إلى ما بعد لقاء الرئيس التركي مع نظيره الأميركي جو بايدن.

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