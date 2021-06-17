أنقرة (زمان التركية) – أثر ارتفاع سعر الأعلاف، على سعر الحليب الخام في تركيا، وسيبلغ ثمن أرخص علبة حليب 5 ليرات.

بسبب الزيادة في تكلفة رعاية الأبقار، رفع المجلس الوطني للألبان سعر البيع الموصى به للحليب الخام للفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر بمقدار 40 قرشا، كما ارتفع سعر الحليب الذي يباع من المزرعة من 2.80 ليرة إلى 3.20 ليرة.

5 ليرات

ستنعكس الزيادة في السعر الأساسي للحليب الخام بنسبة 20 في المائة على الحليب المباع في الأسواق. سعر الحليب الذي كان يباع بـ 3.95 ليرة العام الماضي، وصل إلى 4.75 ليرة مع ارتفاع الأسعار، ومع تطبيق السعر الجديد، ستباع أرخص علبة حليب بمبلغ 5 ليرات.

وسيجتمع مجلس الألبان الوطني مرة أخرى ويقرر ما إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في التكلفة والمبيعات.