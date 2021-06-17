أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي سركوت بوزكورت أن رئيس تحرير صحيفة حريت، أحمد هاكان، هو أحد الذين يتلقون دعمًا ماليًا بانتظام من رجل الأعمال المطلوب سزجين باران كوركماز.

الفضائح التي كشفها مؤخرًا زعيم المافيا، سادات بكر، حول شخصيات بارزة في تركيا لم تقتصر على المسؤولين فقط بل طالت أيضا صحفيين مؤيدين للحكومة.

ورغم أن سادات بكر ذكر أن هناك صحفيين يحصلون على المال من سزجين باران كوركماز المتورط في قضية احتيال مالي بالولايات المتحدة دون الكشف عن أسمائهم، إلا أن عاملين في مجال الإعلام كشفوا حتى اليوم أن من بين هؤلاء الـ 12 صحفيا الذين تحدث عنهم سادات بكر، كل من الشقيقين أوزيشيك وأويس آتيش، وسفيلاي يلمان وجيم كوتشوك.

وتبين أن أويس آتيش طالب رجل الأعمال كوركماز بمبلغ 10 ملايين يورو، من أجل التوسط بينه وبين السلطات بعد صدور قرار بمصادرة جميع ممتلكاته.

أويس آتيش لم يرد حتى اليوم على المزاعم التي ساقها بحقه زعيم المافيا سادات بكر، لكنه أوقف صفحته الشخصية على إنستجرام.

وخلال مشاركته في بث على موقع يوتيوب زعم الصحفي سركوت بوزكورت أن أحمد هاكان أحد الصحفيين الذين يحصلون على راتب من باران كوركماز قائلا: “هناك 12 صحفيا وأحد أبرز هذه الأسماء هو أحمد هاكان”.

من جانبه نفى رئيس تحرير صحيفة حريت أحمد هاكان الادعاء بأنه كان أحد الصحفيين الاثني عشر الذين تلقوا أموالاً من رجل الأعمال الهارب سيزجين باران كوركماز، وقال إنه سيحيل الأمر إلى المحكمة.

رئيس تحرير صحيفة حريت أحمد هاكان قال عبر تويتر: “شخص أطلق على نفسه لقب صحفي في بث على اليوتيوب الليلة الماضية، ولكن لأول مرة أسمع اسمه، شوه صورتي. سأقدم اليوم شكوى جنائية ضد هذا المحتال. سنقوم بتسوية الحسابات معه من خلال القضاء”.

يذكر أن أحمد هاكان كان من أحد أشد الصحافيين المعارضين لحكومة أردوغان، لكنه انضم إلى المؤيدين لها بعد أن تعرض لاعتداء وبعد بيع مجموعة دوغان الإعلامية إلى مجموعة دمير أورين الموالية للحكومة.