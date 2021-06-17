أنقرة (زمان التركية) – قتلت شخص على إثر هجوم مسلح تعرض له اليوم الخميس مقر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في ولاية إزمير غرب تركيا.

حزب الشعوب الديمقراطي أصدر بيانا أوضح خلاله أن مسلحا اقتحم مبنى الحزب المكون من 7 طوابق في أزمير، وأضرم النار في المبنى، وأطلق النار من بندقية في الشارع.

وأضاف بيان الحزب الكردي أن الهجوم المسلح أسفر عن وفاة الموظف بالحزب دنيز بويراز.

فرق الشرطة حضرت إلى مكان الحادث عند الإخطار، وطوقت الشارع الذي يقع فيه المبنى بشريط أمني، وتم إغلاقه أمام المشاة.

وأكد حزب الشعوب الديمقراطي أن كلا من الجاني والمحرضين على الهجوم واضحون، والحكومة والمحرضون مسؤولون عن أي سلبيات.

وشدد بيان الحزب الكردي على أن كل هجوم على الحزب سيقلل من المهاجمين الجبناء ويزيد من شعبية الحزب.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه به في الحادث المسلح، والذي يدعى “أونور جانجار”.

وخلال أول تصريح لجانجار، أكد أنه لا علاقة له بالقتيل، وأنه دخل المبنى لأنه يكره حزب العمال الكردستاني، وأطلقت النار بشكل عشوائي.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف إرهابيا.

زعيم المافيا سادات بكر نشر قبل قليل تغريدة أشار فيها إلى أن رجال وزير الداخلية الأسبق محمد أغار المنتمي إلى التيار القومي “المحافظ” يقفون وراء الهجوم ويخططون لهجمات أكبر من أجل إثارة البلبلة والفوضى وتحويل تركيا إلى بحيرة من الدماء بهدف التغطية على الفضائح التي كشف عنها في تصريحاته.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر في الوقت الحالي حل حزب الشعوب الديمقراطي، وحظر 451 من أعضاء الحزبمن المشاركة السياسية.