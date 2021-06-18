أنطاليا (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته اليوم الجمعة، في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، أنه “بإمكاننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضا عن الصراع”.

ولفت أردوغان على صعيد آخر، إلى أنه من المهم عدم إتاحة الفرصة للتعصب القومي في موضوع اللقاحات لعدم تكرار الأخطاء الحاصلة أثناء جائحة كورونا، معتبرا أن المجتمع الدولي فشل في امتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا، فمجلس الأمن لم يتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ إلا بعد 100 يوم.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع كافة المناطق من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ومن المحيط الهادئ إلى آسيا.