أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس وكالة الفضاء الوطنية التركية سيردار حسين يلدريم، إن روسيا يمكن أن تشارك في تصميم وبناء المطار الفضائي التركي في إحدى الدول الاستوائية.

وأضاف يلدريم، في كلمة له خلال مؤتمر GLEX: “يمكننا التعاون مع روسيا في العديد من المجالات، ومن بينها في مجال المطار الفضائي ومجال المحركات الصاروخية. لقد ناقشنا إمكانية الحصول على مساعدة روسيا في إنشاء المطار الفضائي التركي. روسيا تملك خبرة كبيرة في هذا المجال، سواء فيما يتعلق بمنصات الإطلاق أو بالمطارات الفضائية نفسها”.

ونوه يلدريم بأن الجانب التركي، تلقى معلومات من مركز تشغيل مرافق البنية التحتية الفضائية الأرضية، وقد يبدأ العمل بشكل محدد أكثر بعد عام، عندما تحدد تركيا مكان إنشاء مطارها الفضائي.

وذكر يلدريم، أنه من المتوقع توقيع الاتفاقية بحلول نهاية عام 2021.

وتخطط تركيا لبناء مطارها الفضائي في إحدى الدول الواقعة على خط الاستواء، وتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ تجارية، يتم تصميمها في إطار التعاون الدولي.

هذا وتعمل موسكو وأنقرة حاليا على إعداد اتفاقية ثنائية حكومية حول التعاون في الفضاء الخارجي.