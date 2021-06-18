غزة (زمان التركية) – قال الناطق باسم “حماس” فوزي برهوم إن القصف الإسرائيلي على غزة، استعراض للحكومة الجديدة من أجل ترميم معنويات الجيش التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.

وأفاد فوزي برهوم بأن “ارتكاب الاحتلال أي حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ومقدساتنا ستكون المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام له بالمرصاد دفاعا عن الأهل والشعب والمقدسات”.

وأضاف: هذا واجب وطني وديني وأخلاقي، عازمون على تأديته وانتزاع حقوق الشعب مهما كلف من ثمن.

وأشار إلى أن المقاومة الباسلة هي من تحدد قواعد وطبيعة المعركة، وقال: “وما معركة سيف القدس ببعيدة، بل لا زلنا في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب المواجهة ولن يجد العدو من مقاومتنا إلا ما يسوؤه”.

من جهته شدد المتحدث باسم لجان المقاومة محمد البريم “أبو مجاهد” بأنهم لن يسمحوا بفرض معادلة جديدة، موضحا أمن ما جرى اليوم من استعراض مكشوف له ما بعده.

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء الخميس سلسلة غارات على موقعين للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف، فيما لم يصدر تعليق عن الجيش الإسرائيلي.