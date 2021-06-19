القاهرة (زمان التركية) – وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى أنطونيو جوتيريش بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط أعرب في تهنئته عن تقديره للشراكة متعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وتطلعه لمواصلة العمل والتشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

وأضاف البيان أن أبو الغيط عبر في رسالته عن أطيب تمنياته لجوتيريش بالتوفيق والنجاح وخاصة في ظل الظروف الدولية الدقيقة المليئة بالتحديات.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت إعادة تعيين أنطونيو جوتيريش أمينًا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية تنتهي في 2026.