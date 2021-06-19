أنقرة (زمان التركية) – علق زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، السابق صلاح الدين دميرطاش، على واقعة الهجوم المسلح على مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية إزمير غرب تركيا.

وعبر تويتر قال دميرتاش من خلال الحساب الذي يديره محاميه، إنه يعرف “الجناة وأهدافهم” وأوضح أن ألمهم كبير ولكن مقاومتهم وأملهم عظيم.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قال في بيان إن “كلا من الجاني والمحرضين على الهجوم واضحون، والحكومة والمحرضون مسؤولون عن أي سلبيات”.

دميرطاش غير صورة حسابه لصورة سوداء حدادا على الضحية التي سقطت في الحادث خلال الهجوم المسلح.

وتمنى دميرطاش الرحمة للضحية دينز بويراز التي لقت حتفها خلال الهجوم المسلح.

وأكد الزعيم الكردي أن حزبهم لن يستسلم للغضب ولن يتخلى أبدا عن الكفاح الديمقراطي والبحث عن السلام.

وأشار دميرطاش إلى أن الطريقة الصحيحة لمنع الاستفزازات هي زيادة النضال من أجل الديمقراطية والتضامن.

وتابع دميرطاش: “معا، سنعمل على بناء مجتمع سلام ومستقبل حر حيث ستتم محاسبة كل هذه النوادر أمام القانون. تعازينا جميعا”.