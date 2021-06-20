أنقرة (زمان التركية) – فاز إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى اية الله الخميني بالانتخابات الرئاسية في إيران خلفا للرئيس السابق ححسن روحاني.

وحصل إبراهيم رئيسي على نحو 62 في المئة من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.

وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني، أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.8 في المئة، فينما يبلغ بلغ عدد الناخبين المقيدين 59 مليون ناخب.

ورغم أن المعارضة الإيرانية تقول إن النسبة أقل بكثير من المعلن رسميا، إلا أنه تظل هذه أقل نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران.

وخلال أعمال الفرز تم العثور على أوراق اقتراع تحمل اسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.

أردوغان يهنئ رئيسي

من جانبه بعث أردوغان رسالة تهنئة إلى إبراهيم رئيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية متمنيا أن تعود نتائج هذه الانتخابات بالخير على الشعب الإيراني.