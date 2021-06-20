أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات القضائية دعوى رفعها الهلال الأحمر التركي، لاسترداد 245 ألف ليرة من شركة طيران خاصة.

كان الهلال الأحمر وقع بروتوكولاً مع شركة ميركوري إنترناشيونال للنقل لإرسال 10 أطنان من المواد الغذائية و46 طناً من المساعدات الطبية إلى اليمن عندما تفشى وباء الكوليرا في عام 2017، واستأجر من الشركة طائرة شحن لهذه المهمة بقيمة 245 ألف دولار.

بعد أن جهز الهلال الأحمر الطائرة بشحنة مواد الإغاثة في 27 يونيو / حزيران 2017 وجعلها جاهزة للإقلاع من مطار صبيحة كوكجن إلى مطار عدن، ألغيت الرحلة بسبب رفض قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية منح إذن التحليق للطائرة التركية في الأجواء اليمنية.

من جهته رفع الهلال الأحمر دعوى قضائية لاسترداد مبلغ 245 ألف دولار دفعهم لشركة ميركوري انترناشيونال ترانسبورتشن مالكة الطائرة.

خلال الجلسة التي نظرتها المحكمة الابتدائية التجارية الأولى، ذكر محامي شركة الطيران، أن مسؤولية الحصول على تصريح طيران تقع على الهلال الأحمر وفق العقد الموقع.

قال المحامي، بما أنه تعذر الحصول على هذا الإذن في الوقت المحدد وتم إلغاء الرحلة، يحق لشركة الطيران الاحتفاظ برسوم الإيجار بالكامل.

وبتقييم الأدلة وتقرير الخبراء، ذكرت المحكمة أن شركة الطيران، التي استأجر الهلال الأحمر منها طائرة شحن، جعلت الطائرة جاهزة في المطار في الوقت المحدد وأنه لم يكن هناك خطأ منها.

وتم التأكيد على أن مسئولية الحصول على تصاريح من التحالف العربي تقع على الهلال الأحمر، وبالتالي يحق لشركة الطيران عدم إعادة الأموال التي تلقتها.

وقررت المحكمة رفض القضية نهائيًا، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر لا يمكنه المطالبة باسترداد مبلغ 245 ألف دولار الذي دفعه، وقررت بالإجماع أن يدفع الهلال الأحمر أتعاب المحامي البالغة 72.549 ليرة تركية بالكامل لشركة ميركوري للطيران.

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