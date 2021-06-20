أنقرة (زمان التركية) – انخفض مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 اليوم الأحد بمقدار 23.09 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، فيما بلغ إجمالي حجم التعاملات 14.1 مليار ليرة.

وخسر مؤشر البنوك 0.38 في المائة، بينما خسر مؤشر الشركات القابضة 1.75 في المائة. ومن بين مؤشرات القطاع، ارتفعت شراكات الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 2.21 في المائة، وصناعة المعادن الرئيسية بنسبة 3.98 في المائة.

قال المحللون إن ضغوط البيع استمرت في الأسواق بعد مراجعة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) التصاعدية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة والاتجاه الذي قد يُناقش فيه قريبًا جهود تقليل مشتريات الأصول.

بعدما أعلنت روسيا أنها قررت استئناف جميع الرحلات الجوية إلى تركيا اعتبارًا من 22 يونيو، أفاد محللون أن التطور المذكور قد يجلب نتائج إيجابية إلى بورصة إسطنبول الأسبوع المقبل.