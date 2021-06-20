أنقرة (زمان التركية) – يخطط نادي سيفاسبور التركي لضم مهاجم نادي واتفورد الإنجليزي، الهداف الإنجليزي تروي دييني، في إطار موسم الانتقالات.

بعد تمديده التعاقد مع المدير الفني للنادي، رضا شاليمباي، يسعى النادي التركي للحفاظ على طاقم قادر على التنافس على الصعيد الأوروبي.

وفي هذا الإطار وجه النادي التركي جهوده لضم هداف إلى صفوفه.

نادي سيفاسبور، المشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، تقدم بعرض لضم مهاجم نادي واتفورد الإنجليزي، تروي دييني، غير أن نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات كانت سلبية.

ويسخر سيفاسبور التركي جميع إمكاناته لضم الهداف البالغ من العمر 32 عاما إلى صفوفه، حيث يرغب رضا شاليمباي أيضا بشدة في ضم مهاجم مخضرم إلى صفوف فريقه.

تروي دييني شارك مع فريقه الإنجليزي في 19 مباراة خلال الموسم الماضي نجح خلالها في إحراز سبعة أهداف والمساهمة في ثلاثة أخرين.