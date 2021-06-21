أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أيكوت أردوغدو، إن البنك المركزي التركي يحتاج إلى 48.1 مليار دولار حتى يصبح رصيد صافي الاحتياطي النقدي فيه (0).

وفي تغريدة على تويتر قال البرلماني المعارض “صافي احتياطي البنك المركزي -48.1 مليار دولار … إذا تمكن البنك المركزي بطريقة ما من شراء 48.1 مليار دولار، فسيكون لدينا احتياطي (صفر)”

أضاف البرلماني المعارض موجها اللوم إلى وزير المالية السابق “السيد صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق راهن مع السوق على مؤشر العملات وخسر الرهان وسيدفع الشعب الدين”.

يأتي ذلك بينما لا يزال الرأي العام منشغلا بمصير 128 مليار دولار اختفت من صيد احتياطي البنك المركزي التركي في عهد وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات ألبيراق.

وفي إطار اعتماده على المقايضة مع البنوك الأخرى، أعلن البنك المركزي التركي الأربعاء الماضي تجديد اتفاقية المقايضة مع البنك المركزي الصيني.

ورفع البنك المركزي التركي قيمة اتفاقية المقايضة الموقعة في الثلاثين من مايو عام 2019 مع البنك المركزي الصيني بنحو 35.1 مليار ليرة و23 مليار يوان صيني وبلغ إجماليها 46 مليار ليرة و35 مليار يوان صيني.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن منتصف الشهر في كلمة ألقاها بالمطار قبل المغادرة لحضور قمة الناتو، أنه تم توقيع اتفاقية مقايضة جديدة مع الصين وأن احتياطي البنك المركزي يقترب من 100 مليار دولار أمريكي.

وتعليقا على تصريح أردوغان، أوضح الخبير الاقتصادي مهفي إيلماز، أن صافي احتياطي البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات هو سالب 56 مليار دولار، الأمر الذي أثار البلبلة.