أنقرة (زمان التركية) – أقيم في النمسا فعالية لإحياء ذكرى المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم خلال عبور نهر ميريتش من تركيا إلى اليونان.

الفاعلية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على ضفاف نهر الدانوب.

منظمة “Grüß Gott Österreich” دعت إلى حدث اللاجئين الأتراك فى النمسا الذين هربوا من الاضطهاد في بلادهم، لإحياء ذكرى الضحايا المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم خلال فرارهم من الملاحقات الأمنية.

أصدر المشاركون بيانا صحفيًا جاء فيه: “حقوق الإنسان والحريات في تركيا لم تحدد من خلال المبادئ العالمية أو الاتفاقيات الدولية أو القوانين أو القيم الإنسانية، ولكن من خلال تعريف الحكومة وسلطتها التقديرية”.

الحكومة التركية أصدرت خلال محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016 قرارات بملاحقة مواطنين مدنيين واعتقالهم وفصلهم من العمل بدعوى صلتهم بالانقلاب ما اضطرهم إلى مغادرة البلاد إلى اليونان بطرق غير شرعية محفوفة بالمخاطر.

أشار البيان إلى أن أعضاء حركة الخدمة وأكرادا وعلويين لا يشعرون بالأمان في تركيا، وقال: “يضطر هؤلاء الأشخاص إلى مغادرة بلادهم والبحث عن ملاذ آمن في بلدان أخرى. نود أن نشكر النمسا دولة وشعبًا، وهي إحدى الدول التي احتضنت هؤلاء الأشخاص”.

ذكر البيان أن “الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة وطنهم ضحوا بحياتهم للأسف خلال هذه الرحلة. فقد عشرات الأطفال والمئات من البالغين حياتهم في هذه الرحلة. نجتمع هنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، لإحياء ذكرى أصدقائنا وأطفالنا الذين فقدوا حياتهم في الطريق. نحن نعلم أننا أرسلناهم إلى الجنة والآن نقدم هذه الورود التي تركناها إلى الدانوب. باركوا كل أرواحهم. نتذكرهم جميعًا باحترام ومحبة”.