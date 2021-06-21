أنقرة (زمان التركية) – خسر المنتخب التركي لكرة القدم أمام نظيره السويسري خلال مباراته الثالثة ضمن المجموعة (أ) في كأس أمم أوروبا بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف للمنتخب التركي ليغادر بهذه النتيجة البطولة دون أهداف وذلك بعدما خسر أمام المنتخب الإيطالي في أول مباراته بثلاثية نظيفة وخسر أمام منتخب ويلز في ثاني مباراته بثنائية نظيفة.

واستهل المنتخب السويسري التسجيل في الدقيقة السادسة عبر لاعبه هاريس سيفيروفيتش، بينما أحرز لاعبه شيردان شاكيري الهدفين الآخرين في الدقيقتين السادسة والعشرين والثامنة والستين.

وأحرز لاعب المنتخب التركي، عرفان قهوجي، هدف منتخبه الوحيد في الدقيقة الثانية والستين.

وكان حارس مرمى المنتخب التركي، أوغورجان شاكر، أحد نجوم المباراة، حيث نجح الحارس بأدائه المتميز في منع تفاقم فارق الأهداف بين منتخب بلاده والمنتخب السويسري.

وعلى صعيد مباريات فرق المجموعة الأخرى فاز المنتخب الإيطالي على نظيره منتخب ويلز بهدف نظيف ليتصدر بهذا المجموعة برصيد 9 نقاط يليه منتخب ويلز برصيد 4 نقاط ثم المنتخب السويسري في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.

هذا وتذيل المنتخب التركي المجموعة بعدما شهدت شباكه ثمانية أهداف.