أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ولاية باتمان جنوب شرق تركيا، اختفاء عملات ذهبية من متحف المدينة تبلغ قيمتها 10 ملايين ليرة.

وذكر مكتب محافظ باتمان في بيان أنه تم رصد اختفاء 16 عملة ذهبية وأن الخبراء في المتحف أعدوا تقريرا بهذا الشأن في الثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي تم تسليمه إلى وزارة الثقافة والسياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب اللائحة الداخلية.

أضاف البيان أن مديرية المتاحف تسلمت 31 قطعة تم مصادرتها من قبل وحدة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بمديرية أمن باتمان خلال حملة أمنية في 22 أغسطس عام 2017.

وأكدت بلدية باتمان أنه خلال التقرير الذي أعده خبراء من مديرية المتاحف بالمدينة في 11 سبتمبر 2017 تم تصنيف 30 قطعة من القطع التي تضمنها التقرير كقطع أثرية في إطار القانون رقم 2863 وأن هذه القطع تضمنت 16 عملة ذهبية و9 عملات فضية وتمثالين ومصباح زيت ومرآة وتمثالا لحيوان، بجانب قطعة غير أثرية.

هذا وأوضحت ولاية باتمان أنه أثناء تفقد التقرير الذي تم إعداده للانتهاء من أعمال التسجيل، تم رصد اختفاء 16 عملة ذهبية وتم تكليف مفتشي الوزارة بتولي التحقيق في الأمر.

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