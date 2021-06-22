أنقرة (زمان التركية) – طرح البنك المركزي مناقصة إعادة شراء (ريبو) بقيمة حوالي 72 مليار ليرة تركية، لأجل أسبوع.

البنك المركزي طرح مناقصة اليوم الثلاثاء بقيمة 71 مليار و 999 مليون و 999 ألف ليرة بتاريخ استحقاق 28 يونيو، بغرض إحداث سيولة في السوق.

بينما كانت الفائدة البسيطة 19 في المائة في المناقصة، كانت الفائدة المركبة 20.88 في المائة.

وتلقت المناقصة طلبات عروض بقيمة 146 مليار 450 مليون ليرة تركية للمناقصة.

من ناحية أخرى، بدأ السوق اليوم باحتياطي ناقص 13 مليار 657.2 مليون ليرة تركية.

حساب الودائع المجاني للبنوك عند مستوى 71 مليار 778.7 مليون ليرة.