أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن حارس نادي طرابزون سبور التركي، أوغورجان شاكر، يقترب من الانتقال إلى ملاعب القارة العجوز.

ووفق معلومات فإن ناديي توتنهام الإنجليزي وموناكو الفرنسي تقدما بعروض لضم الحارس المتألق وذلك عقب أدائه المتميز خلال كأس أمم أوروبا 2020.

وكان شاكر محط أنظار فريق رصد المواهب للناديين خلال مشاركته مع منتخب بلاده في أمم أوروبا 2020.

ويترقب نادي طرابزون سبور عرضا رسميا بقيمة 20 مليون يورو مقابل التخلي عن شاكر.

ويرغب الحارس المتألق، الذي يشعر بخيبة أمل لتوديع منتخب بلاده البطولة من دوري المجموعات بدون نقاط، في مواصلة مسيرته في أوروبا.

هذا ومن المتوقع حدوث تطورات مهمة وبارزة في عملية انتقال شاكر خلال أسبوع من الآن.