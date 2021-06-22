أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه سيكون هناك قريبا اجتماع مع تركيا، لمناقشة قضية تعاون أنقرة العسكري مع أوكرانيا.

لافروف ذكر في مؤتمر صحفي، أنه بخصوص بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن خطط التعاون مع قوات البحرية التركية، فإن ذلك بلا شك يأتي في إطار محاولات ضم أوكرانيا إلى الناتو.

وأوضح لافروف أنه ليس لديه شك في أن الدول الجادة والحكيمة تفهم جيدًا ما تتحدث موسكو عنه، مضيفًا “نحن في حوار مستمر مع الأتراك، ونخطط لإجراء اتصال جديد قريبًا. أعتقد أننا سنفعل ذلك. بالطبع سنتحدث عن هذه المسألة”.

وتسعى تركيا إلى انضمام حليف لها إلى الناتو.

يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوبيلا التقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنطاليا يوم السبت.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية عقب الاجتماع في أنطاليا، فقد نوقش في الاجتماع زيادة التعاون بين القوات البحرية لأوكرانيا وتركيا.

ويمهد هذا التعاون لمساعدة البحرية الأوكرانية في الوفاء بمعايير الناتو ، والتنسيق مع دول الحلف، وإقامة شراكات لأمن البحر الأسود بشكل عام.

يذكر أن روسيا تبدي انزعاجها من تزايد الدعم التركي لأوكرانيا، وعدم اعتراف أنقرة بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم 10 أبريل ووقعا سلسلة من الاتفاقيات. وأكد أردوغان آنذاك، عدم قبوله ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقال إنه يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدا أن علاقة تركيا مع أوكرانيا ليست تحالفًا مضادًا تجاه دول ثالثة.

وعقب هذا اللقاء أعلنت روسيا وقف الطيران المنتظم مع تركيا لمدة شهر ونصف في قرار مفاجئ، وتم تجديد قرار الوقف هذا الشهر، فيما زعمت موسكو أنه بسبب فيروس كورون المتفشي في تركيا.