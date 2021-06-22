أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن ملفا شاملا بخصوص زعيم المافيا التركي، سادات بكر، موجود حاليا أمام الإنتربول الدولي.

الصحفي محمد فاراتش من صحيفة “يني تشاغ” التركية، قال إن مسؤولا رفيع المستوى، أكد له أن ملف سادات بكر، تم إعداده منذ فترة وقدم إلى الإنتربول.

وأضاف نقلا عن المسؤول أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء بحق رجل الأعمال المحتال التركي، سيزجين باران كوركماز، في يوم واحد، كما أعد ملفًا شاملا بخصوص سادات بكر وجرائمه، وبالتالي يمكن في أي لحظة إصدار قرار اعتقاله.

وأشار فاراتش إلى تصريحات سادات بكر، التي زعم خلالها أنه لم يصدر أي نشرة حمراء من قبل الإنتربول الدولي، مؤكدا أن تغيير مكان إقامته في دبي جاء بسبب التهديد بالاغتيال الذي تعرض له.

يشار إلى أن الإنتربول الدولي يتهم تركيا بمحاولة استغلال الجهاز في قضايا سياسية لتوقيف معارضين لم يرتكبوا تهما جنائية.

وأكد الكاتب التركي أن حجم العمليات العملاقة التي تنفذ في تركيا، من المخدرات إلى المافيا، ومن الإرهاب إلى التهريب، مخيفة أكثر بكثير مما يصفها بكر، بما يهدد “سلام المجتمع”.

يذكر أن سادات بكر تسبب للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في فضائح بعد أن وجه لهم اتهامات بتجارة السلاح والمخدرات وتسهيل إفلات المدانين من العقاب.

وكان سادات بكر زعم أن وزير الداخلية سليمان صويلو ساعده في مغادرة تركيا قبل فتح ملفات تحقيق بحقه، كما فعل الأمر ذاته مع رجل الأعمال المتهم بالاحتيال على الحكومة الأمريكية سيزجين باران كوركماز والموقوف حاليا في النمسا.